Programmatore informatico e media social aziendale: OFFERTA LAVORO

Ospedale di campobasso

Nuova proroga dell'incarico per l'unico ginecologo non obiettore della nostra regione che resterà nel reparto dell'ospedale Cardarelli fino al 31 dicembre in attesa del concorso bandito dall'Asrem. Ci sono sei mesi per trovare un sostituto ma non è un buon segnale che il primo avviso pubblico sia andato a vuoto. La legge 194 sull'interruzione volontaria di gravidanza rischia di non essere applicata in Molise