Produttori e spacciatori di erba illegale: si erano messi in proprio i due fidanzati arrestati dai carabinieri di Larino nel weekend appena trascorso. I ragazzi erano su un motorino quando sono stati fermati dai militari, sospettando quello che sarebbe potuto accadergli hanno fornito un indirizzo di residenza diverso da quello in cui realmente vivevano. Tutto questo per eludere il controllo più approfondito su di loro ma soprattutto per evitare una perquisizione domiciliare.

Nulla da fare, purtroppo, la casa è stata perlustrata da cima a fondo trovando parecchia marijuana. Celata all’interno di un guardaroba c’era una serra ben avviata con due piante di oltre mezzo metro e più di trecento grammi di marijuana defogliata che sarebbe stata presumibilmente rivenduta ad altri ragazzi come loro.

Secondo quanto riferito dall’Arma la coppia non aveva improvvisato quella redditizia attività: materiale per pesare e confezionare l’erba è stato ritrovato nella casa dei due fidanzati dove c’era anche un machete detenuto illegalmente.

Arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di marijuana e denunciati a piede libero per la detenzione del lungo coltello, dopo una notte ai domiciliari il Tribunale di Larino ha disposto per loro l’obbligo di dimora.