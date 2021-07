Problemi all’impianto delle pompe di sollevamento, contrade di Guglionesi senz’acqua

Disastro trasporto pubblico

Non solo i collegamenti ferroviari, nuovi disservizi si registrano per il trasporto pubblico e per i viaggiatori diretti verso la capitale: chi parte da Campobasso può contare su due autobus, uno dei quali parte ad un orario poco agevole. Inoltre, acquistare un ticket dal sito dell'azienda è un'odissea. Il consigliere M5S Primiani accusa l'assessore Pallante: "Questa è un'offesa ai molisani". Lui replica: "E' una linea ministeriale, la Regione fa sforzi economici enormi per finanziare il comparto". Poi annuncia il nuovo bando agli inizi di agosto e l'acquisto di nuovi mezzi: "Non succedeva dal 2009"