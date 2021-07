La prima volta le è andata bene: “Ho dimenticato la patente a casa” ha detto ai carabinieri che l’avevano fermata per un controllo. Un mese dopo i controlli sono stati più accurati e per la 59enne di Cercemaggiore non c’è stato scampo ed è scattata una denuncia. La signora guidava l’automobile del figlio senza aver mai conseguito la patente.

Ha davvero dell’incredibile la vicenda che ha per protagonista una insospettabile signora del Fortore: la donna, fermata alla guida della Mercedes classe A dai carabinieri a Ferrazzano, non è stata in grado di consegnare la patente perché quell’esame lei non l’ha mai conseguito. Appena il mese scorso era incappata in controlli simili riuscendo a evitare la denuncia. Da verifiche successive, e soprattutto dal secondo controllo, la situazione è diventata più chiara: la 59enne è stata denunciata dai militari di Mirabello Sannitico alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso e il mezzo si torva ora sotto sequestro.