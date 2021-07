Ci sono stati due incidenti nel pomeriggio di oggi, 22 luglio. Il più grave nella zona di Campochiaro, dove intorno alle 18 l’ambulanza è intervenuta per soccorrere un motociclista che è caduto dal proprio mezzo per cause ancora da chiarire. Stando alle prime ricostruzioni, l’impatto con la strada è stato così violento che è stato necessario trasportare urgentemente il centauro in ospedale dove è stato ricoverato in codice 3, il più grave.

Poco prima il 118 era intervenuto a Campobasso, in contrada Selvapiana, ‘teatro’ di uno scontro tra un’automobile e una moto. Mentre la dinamica del sinistro è al vaglio delle forze dell’ordine presenti sul posto, anche in questo caso l’impatto ha provocato un ferito che è stato portato in ospedale dal personale sanitario inviato dal 118 con un’ambulanza. Infine, è stato ricoverato in codice 2 (media gravità).