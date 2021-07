Pietro Cogliati ufficializza l’addio dai Lupi: “La scelta più difficile della mia carriera”

Un addio doloroso, sofferto, che quasi nessuno avrebbe voluto. Ma il calcio è anche questo. Il saluto di Pietro Cogliati alla piazza rossoblù è sentito, emozionante, carico di sentimenti forti. Il prof, così era chiamato da tutti, non ha trovato l’accordo con la proprietà e così le strade si separano dopo 31 gol col Campobasso che gli valgono la top ten di sempre dei bomber dei Lupi.

Queste le sue parole, che hanno commosso i tantissimi tifosi che gli hanno voluto davvero bene. Non una polemica, non una frase velenosa: chapeau, bomber.

Questo il messaggio pubblicato sui social: “Grazie. Grazie per questi tre anni insieme. Sono stati tre anni intensi, pieni di ogni sorta di emozione, dalla più triste quando ci siamo trovati in posizioni in classifica non all’altezza, alla più incredibile fatta di una gioia immensa che si descrive appieno nelle foto di un’intera città in festa.

Ringrazio tutti i tifosi, per l’affetto, la stima e l’entusiasmo che mi avete regalato, mi avete raccontato una storia, la vostra storia, e ho cercato di farla ogni giorno sempre più mia, fino a sentirmici parte.

Sarà difficile ritrovare un affetto come il vostro, vi porterò sempre nel mio cuore.

Grazie a una città che mi ha accolto e che porterò con me nel volto delle persone conosciute e che mi hanno voluto bene in questi anni. Grazie a tutta la società, che tre anni fa ha creduto in me e mi ha dato modo di entrare a far parte di questa realtà. Un grazie infinito a tutta questa famiglia, ai miei compagni, al mister e a tutto lo staff.

Sono legami speciali che non finiscono sicuramente oggi, quelle emozioni provate assieme ci legheranno per sempre.

È davvero durissima salutarvi.

Questi giorni sono stati difficilissimi, tra i più duri da quando ho cominciato. È stata una scelta sofferta, e mi si stringe anche oggi il cuore a pensare a tutto il bello che sto salutando. Ma la vita non sempre segue la strada che avevi immaginato e ti stupisce con nuove circostanze che ti portano a modificare il tuo percorso.

È stato un onore per me vestire questa maglia e aver potuto contribuire a questa storica promozione.

Auguro a tutta la squadra e ai tifosi di raggiungere i migliori risultati possibili e di togliersi tante soddisfazioni, mostrando a tutti l’orgoglio di questa città e di un’intera regione.

Continuerò sempre a tifare per voi, anche se da lontano, e vi porterò sempre nel cuore.

Mi mancherete. Grazie. Rall mo e forza lupi sempre”.