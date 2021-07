MERCOLEDI’ 14 Una vasta area ciclonica sta flagellando il nord Italia colpito da violenti temporali e forti grandinate. Sul Molise, almeno in questa giornata segnata da una diffusa nuvolosità mattutina e pomeridiana, non si prevedono perturbazioni.

Soffierà moderatamente anche oggi un vento di Scirocco piuttosto insidioso, soprattutto sul fronte degli incendi che rischia di alimentare come già accaduto ieri dove abbiamo avuto raffiche fino a 40 chilometri orari e diversi fuochi. Questa ventilazione renderà anche mosso il mare Adriatico pertanto si raccomanda prudenza ai bagnanti. Sul fronte delle temperature si registra un calo nei valori minimi mentre le massime non saliranno oltre i 32 gradi.

GIOVEDI’ 15 Ampio soleggiamento sulla regione oggi: approfittatene perché l’area di bassa pressione sta per spostarsi al sud capovolgendo l’estate e soprattutto il prossimo weekend. In attesa di ulteriori dettagli e conferme su una ondata di maltempo vediamo la previsione per oggi: il tempo sarà bello sia nel mattino che nel pomeriggio, in serata qualche nuvola lungo i rilievi ma ancora tempo asciutto.

Nel complesso avremo mare mosso, venti moderati e temperature gradevoli: sarà caldo ma senza eccessi.