Piano sociale di zona: riunione coi sindaci per i finanziamenti ai Comuni

Piano Sociale di Zona: se ne è parlato in un incontro voluto dall’assessore Filomena Calenda (Politiche sociali) al quale hanno partecipato: Pietro Testa (sindaco di Riccia e presidente dell’Ambito territoriale Riccia/Bojano); Antonella Di Domenico (vice sindaco del comune di Riccia), Giuseppe Notartomaso (sindaco di Campodipietra), Rosario De Matteis (sindaco di San Giuliano del Sannio), Antonio Tomassone (sindaco di Pietracatella, Biagio Favella (sindaco di Sant’Elia a Pianisi) e Iliana Iannone in qualità di responsabile del Piano.

All’incontro è intervento anche Alessandro Cappuccio (dirigente Regione Molise servizio Politiche sociali) che con tutti gli intervenuti ha meglio approfondito – sotto il profilo tecnico – le evoluzioni in merito alla destinazione delle risorse che riguardano i progetti programmati nell’ambito del Piano Sociale.

“Quando ho ricevuto la richiesta dei sindaci non ho esitato ad incontrarli – ha spiegato l’assessore Filomena Calenda – per meglio affrontare con loro e con l’aiuto della Struttura Tecnica alcune difficoltà emerse nei mesi scorsi a causa di alcuni tagli effettuati rispetto alle somme programmate per i progetti già in cantiere. Sono stati quindi chiariti i procedimenti in itinere nonché le destinazioni future dei finanziamenti e gli step da affrontare per destinare al territorio tutti i servizi previsti nell’ambito del Piano Sociale di Zona”.

L’assessore Calenda, infine, ha inteso stabilire con tutti gli amministratori intervenuti, una collaborazione che si sviluppi anche in futuro per superare ogni eventuale difficoltà. “Certa – ha concluso – che il lavoro in sinergia ripaghi sempre dell’impegno profuso”.