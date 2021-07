Per Ileana Massimo, la donna che ha scoperto il segreto dell’eterna giovinezza

Pur essendo bellissima, con un sorriso perfetto che la storica ragazza del Brodo Star le fa un baffo, rifugge dalle fotografie e dall’esibizionismo (tanto di moda in questo periodo social di filtri e effetti speciali) al punto che perfino il marito, il nostro Vito Mancini al quale abbiamo chiesto il favore, ha avuto difficoltà a trovare una sua immagine. In ogni caso eccola, Ileana Massimo, che oggi spegne le sue prime 50 candeline tra lo sconcerto universale. Possibile? Non sappiamo come sia potuto accadere, ma sappiamo che Ileana è una donna speciale, che nella sua vita ha combattuto e vinto tante battaglie. Tra queste, evidentemente, c’è quella contro il tempo: il suo volto è identico a quello che aveva 20 anni fa, e non possiamo fare altro che restare ammirati davanti alla luminosità che emana, proprio come un raggio di sole.

Noi, i suoi amici storici, quelli che l’hanno vista crescere e diventare donna e poi moglie e madre, le facciamo gli auguri più cari per questo traguardo “miracoloso”, dedicandole un piccolo brano che tante volte, insieme, abbiamo letto e col quale ci siamo emozionati, e che oggi ci sembra scritto davvero per lei.

“Voi vorreste misurare il tempo, che è smisurato e immisurabile.

Vorreste conformare la vostra condotta, e perfino guidare il corso dello spirito, secondo le ore e le stagioni.

Vorreste fare del tempo una corrente sulle cui rive sedervi a guardarla fluire.

Eppure ciò che in voi è senza tempo, sa che la vita è senza tempo.

E sa che ieri e domani non sono che il ricordo ed il sogno dell’oggi.

E che quello che in voi medita e canta vive tuttora nei confini di quel primo momento che seminò le stelle nello spazio.

Chi di voi non avverte che il suo potere d’amare è senza limiti?

Eppure chi non sente che questo stesso amore, sebbene illimitato, è racchiuso nel centro del suo essere, e che non muove da pensiero d’amore verso pensiero d’amore, né da fatti d’amore verso altri fatti d’amore?

E non è il tempo, come è anche l’amore, indiviso ed immoto?

Ma se dovete nella vostra mente scandire il tempo in stagioni, lasciate che ogni stagione cinga tutte le altre,

E che l’oggi abbracci il passato col ricordo, ed il futuro col desiderio”.

Khalil Gibran – Il Profeta

Buon 50esimo compleanno Ileana, dai tuoi amici, dalla tua famiglia, dal direttore e dalla redazione di Primonumero.it