Alzarsi una mattina e trovare l’auto ammaccata senza alcuna spiegazione. È la disavventura avvenuta questa mattina 3 luglio a un cittadino di Termoli residente in via del Molinello, dalle parti del parco comunale ‘Girolamo La Penna’. Una zona dove purtroppo ci sono frequentemente degli incidenti a causa, nella maggior parte dei casi, dell’alta velocità di chi guida.

È molto probabile che stanotte qualcuno sia finito addosso all’auto, una DR5 di proprietà del padre dell’autore di questa segnalazione. Proprio lui stamattina alle 9,30 è sceso in strada per prendere l’auto e ha trovato questo brutto ricordo.

La macchina è completamente ammaccata sul lato passeggero sia sul davanti che nella parte di dietro, oltre che sullo pneumatico posteriore destro. Sembrano gli evidenti segni di una vettura che è finita addosso all’auto parcheggiata.

“Ho subito un grave danno – testimonia l’autore della segnalazione e ovviamente non ho trovato nulla che potesse darmi qualche notizia su quanto accaduto. Ho chiesto ai residenti dei palazzi vicini ma nessuno ha sentito nulla. Io sono rientrato a casa attorno a mezzanotte ieri e non c’era niente”. L’uomo sottolinea che il suo intento non è quello di essere risarcito ma individuare chi è stato per altre ragioni. “Ormai il danno è fatto, ma almeno voglio delle scuse”.