Una questione delicata

Il Consiglio regionale approva un impegno di massima per il futuro della struttura sanitaria accreditata anche se la vendita è in corso e i giochi sembrano fatti. “Bisogna mantenere gli accordi sottoscritti negli anni scorsi”. Ricostruita la questione dal 1991 ad oggi, compresi i fondi pubblici utilizzati per il progetto. Il presidente Toma: "Non vogliamo essere ostaggio di speculazioni semmai ce ne fossero".