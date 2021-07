Nuovo direttivo Ansmes, il professor Giuseppe D’Elia eletto presidente

Dopo l’elezione del Presidente Regionale dell’Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari d’Oro al merito del Coni e del Cip tenutasi il 5 giugno scorso, si è tenuta ieri l’assemblea per eleggere il massimo rappresentante per la provincia di Campobasso ed il relativo consiglio.

Alla presenza del Consigliere nazionale Ansmes Franco Palladino, i soci elettori hanno provveduto alle operazioni di voto scegliendo, all’unanimità, il Professor Giuseppe D’Elia per il prossimo quadriennio olimpico. Il consiglio sarà invece composto da Igino Tomasso, Franco Passarella, Sergio Zita e Elio Tonino Fierro.

“Noi abbiamo la passione dello sport. Se siamo qui è perché crediamo in quello che abbiamo fatto nella nostra vita – ha affermato il neo presidente D’Elia –. Abbiamo l’esperienza, le competenze, le capacità e le conoscenze dello sport quindi io credo che l’associazione possa essere davvero un punto di riferimento per le istituzioni e noi per esse con i tanti progetti che abbiamo realizzato e che abbiamo in cantiere. La nostra è una mission propositiva per le istituzioni – ha chiosato – perché ognuno di noi sa quello che può dare nella propria specificità in quanto frutto dell’esperienza di sport maturata in tanti anni”.

Durante l’assemblea si è provveduto anche alla consegna di targhe e tessere Ansmes per l’anno 2020/2021. Due le società che hanno ricevuto la targa: l’Unione Bocciofila Monforte, Stella d’argento al merito sportivo, e l’Unione Sportiva Acli Campobasso, Stella di bronzo al merito sportivo.

Il presidente regionale Michele Falcione e il consigliere nazionale Franco Palladino hanno consegnato il riconoscimento nelle mani dei rappresentanti delle società, rispettivamente Giuseppe Formato e Giuseppe D’Elia. Infine le tessere annuali sono state ritirate dal presidente della Virtus Campobasso Nicola Baranello e ai soci Michele Laudizio ed Elio Fierro.