Con la chiusura del Ponte dello Sceriffo la situazione viabilità a Guglionesi è peggiorata e non poco. L’assessore comunale Pino Aristotile, componente di minoranza della Commissione provinciale sulla Viabilità e Lavori Pubblici, ha ‘battuto i pugni sul tavolo’ e i risultati stanno arrivando.

“Da quando hanno deviato il traffico pesante (che prima passava sul Ponte dello Sceriffo) facendolo transitare anche nel nostro centro urbano la situazione è diventata insostenibile e i cittadini sono, comprensibilmente, esasperati. Ma dopo tante richieste, fatte non solo alla Provincia ma anche alla Regione e persino alla Prefettura, iniziano a vedersi i risultati”. Il primo: la bitumazione della Strada Provinciale 126, quella che collega Guglionesi con la Bifernina, con un asfalto ora ‘nuovo di zecca’.

Il tema più caldo è probabilmente quello che riguarda l’attraversamento urbano di Guglionesi, con mezzi pesanti che ad oggi passano in via Bari e via Regina Margherita, con disagi (e anche danni alle strade) che non si fa fatica ad immaginare. Anche su questo punto la Provincia di Campobasso ha trovato una soluzione. La progettazione è terminata, a breve inizieranno i lavori su quel tratto della SP 168 (da Palata a Termoli attraversando appunto anche Guglionesi) tanto martoriato.

Ma i progetti in corso, alcuni già avviati e altri in cantiere, sono diversi e interessano molte arterie della zona del Basso Molise. Nuovo asfalto anche per la SP 111 (nota come Le Chiancate) che collega Guglionesi a Termoli, arrivando all’ospedale San Timoteo.

C’è poi un ulteriore finanziamento destinato alla Sp 87, dove gli autoarticolati non passeranno più. Non basta infatti il limite imposto relativo al peso del mezzo (massimo 3,5 tonnellate). I disagi sono ingenti e diversi sono i danni provocati alla pavimentazione stradale.

Il consigliere provinciale Aristotile ha trovato risposte alle sue richieste e oggi ci tiene a ringraziare il Presidente dell’Ente provinciale, Francesco Roberti, nonché tutti i colleghi della prima commissione, presieduta da Angelo Del Gesso. I ringraziamenti sono reciproci perché il consigliere di Palata – che fa parte della maggioranza in Provincia – sottolinea come “si sia lavorato fianco a fianco. Il consigliere Aristotile ha fatto presente le condizioni disastrate delle strade del territorio intorno a Guglionesi. Noi non guardiamo alla maggioranza o alla minoranza, guardiamo al territorio e per questo stiamo intervenendo”.

I lavori in commissione Viabilità hanno portato alla messa in cantiere di diversi progetti. Anche la Montecilfone-Termoli verrà risistemata. Ma “la mia soddisfazione maggiore riguarda la Palata-Montenero, la Sp 13, su cui stiamo già lavorando. Nessuna amministrazione provinciale è mai intervenuta su questa arteria. Noi lo abbiamo fatto”. I lavori sul tratto da Montenero a Palata (importo 100mila euro) sono stati realizzati l’anno scorso. Ora stanno per iniziare i lavori – per ulteriori 90mila euro – sul tratto inverso. “Per questo risultato devo ringraziare anche la collega Simona Contucci, componente della commissione provinciale nonché sindaco di Montenero”.

In generale per il 2023 sono già stati finanziati lavori per 260mila, altrettanti per il 2024. “Il nostro è un territorio difficile – prosegue Del Gesso – per la problematica del rischio idrogeologico, rispetto al quale siamo secondi in Italia solo alla Calabria. C’è tanto da fare e i soldi non bastano mai, ma tutti questi interventi per l’ordinario sono essenziali”.