Anche Campobasso tra le circa 100 città italiane dove oggi pomeriggio, a partire dalle 17 e 30, è stato indetto il No Green Pass Day. Una dimostrazione del popolo contrario all’obbligo di certificato vaccinale soprattutto per attività come il ristorante, la palestra, gli eventi e le fiere.

L’organizzazione si è mobilitata attraverso i canali Facebook e Telegram, i social dove queste manifestazioni hanno preso forma. Una cinquantina di persone, senza simboli politici, radunate in Piazza Vittorio Emanuele, davanti al Municipio, per protestare contro il Green Pass che sarà in vigore, per decreto, dal prossimo 6 agosto.

Tra i manifestanti anche alcuni gestori di locali pubblici. Il presidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi Lino Enrico Stoppani aveva infatti fatto sapere che quasi la metà dei ristoranti e dei bar in Italia non dispone di aree all’esterno (dove il green pass non vale) e che, contestualmente, le persone che non hanno ancora ricevuto la prima dose di vaccino sono circa 18 milioni.

A ispirare il movimento soprattutto le parole di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, che formalizzando il dissenso nei confronti dell’ obbligo di certificato vaccinale aveva scritto: “Da un anno e mezzo pagano sempre gli stessi: bar, ristoranti, discoteche. Mentre a beneficiarne sono i soliti noti”.

Anche a Campobasso, come d’altronde in Molise, c’è una minoranza di persone che si definisce fortemente contraria al Green Pass. Tra i dimostranti ci sono persone di varia età, da giovani ad adulti e anche qualche anziano.

Un’ulteriore mobilitazione si attiverà mercoledì 28 ad opera del “Comitato Libera scelta” che si riunirà sotto lo slogan “Chi tace acconsente! Se sei contrario al Green pass, è il momento di dimostrarlo”. Secondo quanto riportato da AdnKronos, la protesta vedrà la partecipazione di esponenti della Lega come Borghi, Siri, Bagnai e Pillon, insieme a Vittorio Sgarbi e Gianluigi Paragone.