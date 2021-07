L’allenatore di scuola calcio Nicola Fucci lascia l’attività e lo fa con una lunga lettera che vale da commiato verso tutti quei ragazzi visti crescere in questo periodo.

“Dopo 35 anni di attività calcistica, con i giovani di Larino e dei paesi limitrofi, ho deciso di interrompere la mia attività di tecnico e di dirigente nella Scuola Calcio Larino, una delle prime sorte nella nostra regione. Sono stati anni molto impegnativi sotto tutti i punti di vista: fisico, psicologico, sociale ed emotivo. Avere la responsabilità di far praticare a migliaia di ragazzi per tanti anni, ripeto 35, quotidianamente allenamenti, partite, trasferte, tornei e tutte le attività connesse al calcio giovanile è stato un impegno enorme.

Foto 3 di 3





Allo stesso tempo devo dire che tutto è stato bellissimo. Le esperienze e le soddisfazioni sono state tante e sono state di gran lunga superiori alle esperienze negative o agli errori commessi. Una cosa con orgoglio posso dirla, ci ho messo sempre la faccia, mi sono assunto tutte le responsabilità possibili e immaginabili e ho lavorato con serietà e passione. Il calcio giovanile, se proposto in modo corretto, non raccontando favole, è un grande strumento educativo.

Centinaia di nostri ragazzi hanno giocato a calcio a Larino e poi hanno continuato in squadre della regione, dalle giovanili alle categorie dilettanti, fino alla serie D e qualcuno anche oltre. Ne cito solo alcuni: Simone Perna, Alessandro Eremita, Luca Notarangelo, Francesco Antonacci, Jordan Gigante, Rosario Bracone, Maurizio Sivilla, Luca Caruso, Nicola La Penna, Antonio Pirci, Giovanni Silvestri, Leo Grazioso, Vincenzo Ricci, Vittorio Forli, Gianluigi La Penna, ma ce ne sarebbero tanti altri. Certamente devo ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutato e mi sono stati vicini per tanti anni, dagli inizi fino agli ultimi difficili anni.

Foto 3 di 3





Ringrazio dapprima tutti i ragazzi che ho allenato, vi voglio bene, con voi in questi 35 anni ho passato gran parte della mia vita, dai più piccoli ai più grandi. Spero di avervi trasmesso la passione per il calcio e i valori dello sport in generale, importantissimi per migliorare la qualità della vita di ognuno. Certamente mi avete insegnato tanto e mi avete migliorato come persona. In tanti dopo anni vengono a salutarmi ricordando le esperienze vissute insieme.

Ringrazio tutti i genitori che hanno avuto fiducia nel mio lavoro di tecnico e di insegnante e che mi sono stati sempre vicini, in qualsiasi momento, con qualsiasi condizione atmosferica e in qualsiasi campo di calcio della Regione, dell’Italia e anche all’Estero. Non finirò mai di esservi grato.

Ringrazio di cuore i medici sociali che mi hanno dato il loro aiuto e la loro disponibilità, in particolare il dottor Nicola Gabriele, il dottor Franco Rainone e il dottor Egidio del Vescovo.

Foto 2 di 2



Ringrazio tutti i dirigenti che mi hanno accompagnato in questa bellissima avventura, sono stati tantissimi e sono state delle persone eccezionali. Vorrei ricordare coloro che mi hanno supportato all’inizio della mia esperienza: Gino Occhionero, Peppino Perna, Elio Verratti, Roberto Franco, Pasquale Corbo e Nicola Ricci, alcuni di loro non ci sono più. A loro sono seguiti tanti altri, mi perdoneranno per non averli citati.

Ringrazio i tecnici con cui ho lavorato, Roberto Nucci, Giampiero Precali, Antonio Tutrturro, Lillino Antonacci, Peppino Scardera, Michele Palmieri, sono stati un preziosissimo aiuto ed hanno migliorato le mie competenze. Un ringraziamento particolare a mister Daniele Pontico, per più di 20 anni è stato per me come un fratello e mi ha accompagnato in tutte le attività della Scuola Calcio, dividendo sacrifici e tutte le esperienze calcistiche. Un ringraziamento anche a mister Antonio Di Lena, ottimo allenatore dei portieri, con cui ho lavorato negli ultimi 12 anni.

Ringrazio la Federazione Italiana Gioco Calcio del Molise, il Presidente Piero Di Cristinzi e tutto il suo staff, ed i suoi predecessori, tra cui il dottor Sergio Zita e il Professor Sergio Genovese, ci hanno sempre sostenuti e spesso hanno riconosciuto la qualità del nostro lavoro e del nostro impegno con i ragazzi.

Foto 2 di 2



Ringrazio tutte le Società Sportive con cui ho condiviso le attività federali, con loro ho sempre avuto un ottimo rapporto di stima e di amicizia.

Ringrazio tutte le Amministrazioni di Larino che ci hanno aiutato, ognuna con il proprio impegno.

Ringrazio mia moglie e la mia famiglia. Mia moglie, seppur impegnata con la sua professione, dietro le quinte ha lavorato tanto, sempre in silenzio, senza di lei difficilmente l’attività sarebbe durata tanti anni; ringrazio i miei figli che hanno sempre sostenuto le mie iniziative, Katia e Tiziano, quest’ultimo anche direttamente come calciatore.

Ringrazio mio padre, anche se non c’è più, non ho dimenticato il suo grande aiuto.

Potrei scrivere ancora tante cose, su questi lunghissimi anni ma mi fermo qui, anche perché non ce la faccio.

A questo punto potrei fare una polemica riguardo la situazione del campo sportivo di Larino, ma non ho alcuna voglia di addentrarmi per l’ennesima volta in questo argomento. Più o meno a Larino tutti sanno tutto di questa assurda vicenda. La mancanza di una struttura idonea ci ha penalizzato molto. Fare sport a Larino è difficile per tutti. Mi auguro solo che nei prossimi anni i nostri ragazzi possano giocare su un campo degno di questo nome.

Il mio impegno adesso è quello di coinvolgere i giovani di Larino che hanno voglia e passione per continuare questa bellissima attività. Il calcio è uno sport bellissimo. La mia disponibilità ci sarà senz’altro.

Un saluto di cuore e ancora Grazie, Grazie, Grazie a Tutti”.