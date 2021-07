‘Memorial Gianmarco Di Vico’, 60 iscritti allo slalom San Nicola

Circa 60 gli iscritti del 5^Slalom San Nicola Memorial Gianmarco Di Vico. Un numero che ripaga gli sforzi degli organizzatori l’ASD Tecno Motor Racing Team e l’ASD Tecno Motor Ufficiali di gara La Casta, che da parte loro hanno fatto tutto il possibile per organizzare una competizione perfetta nei minimi dettagli.

La gara di San Giuliano del Sannio rappresenta un appuntamento sportivo e una festa in ricordo di Gianmarco Di Vico, un ragazzo strappato alla vita troppo presto. Gianmarco amava il mondo dei motori, seppur giovane da qualche anno era nello staff di Donato Catano che domani a bordo della sua A112 Elegant gareggerà per lui. Sulla linea di partenza non è voluto mancare il sei volte campione italiano Fabio Emanuele con la sua Osella Pa9/90 motore Alfa Romeo. Ci saranno anche altri piloti impegnati nel campionato tricolore: Alberto Scarafone su Formula Gloria, Giuseppe Di Domenica a bordo di una Radical SR4, Donatantonio Cobucci su Radical Prosport, questi solo alcuni dei driver in gara per il circuito slalom.

Ottimo bilancio anche per la gara della regolarità turistica, 11 le adesioni per la competizione che vedrà le auto storiche e moderne affrontare le postazioni di rallentamento. Le passate edizioni hanno permesso al gruppo dei regolaristi di crescere sotto il punto di vista numerico e tecnico. Gli organizzatori hanno aumentato la difficoltà del percorso aggiungendo tre rilevamenti cronometrici a metà gara che metteranno a dura prova le loro abilità. Si preannuncia, dunque, una manifestazione competitiva sotto tutti i punti di vista.

Tra le novità di quest’anno domani in concomitanza con le operazioni di accredito, in programma dalle ore 15:00 alle 20:00, la Tecno Motor Racing Team, l’associazione degli ufficiali di gara La Casta e il bar D’Amore di San Giuliano del Sannio hanno organizzato un aperitivo di benvenuto per i piloti. Domenica mattina alle 10.00 la ricognizione e alle 12.00 la prima manche ufficiale. E’ tutto pronto, che il weekend del 5^Slalom di San Nicola – Memorial Gianmarco Di Vico abbia inizio.