Fra circa un mese si uniranno anche in matrimonio. Intanto Mariangela e Vincenzo, giovani fidanzati di Campobasso, condividono già tante passioni. Il bricolage è uno di questi. E grazie alla loro abilità sono riusciti a realizzare un meraviglioso albero che è stato in gara per il contest fotografico organizzato da Primonumero.it. L’albero è stato molto apprezzato dai nostri lettori che, votando, hanno consentito ai due ragazzi di aggiudicarsi uno dei tanti premi in palio e tutti made in Molise. Premio arrivato questa mattina a destinazione.

“Quest’anno avevamo avuto l’idea di fare un albero particolare, diverso dal solito, al di là del contest. Poi abbiamo saputo del concorso organizzato da Primonumero e abbiamo deciso di inviare una foto per partecipare”, raccontano Mariangela e Vincenzo che oggi sono venuti a trovarci nella redazione di Campobasso, che si trova all’interno dell’Incubatore ‘Antonio Di Lallo’ di via Monsignor Bologna a Campobasso.

L’albero, molto originale e fantasioso, raffigura le passioni che i due ragazzi condividono: il bricolage, la musica (nell’albero sono raffigurati ci sono l’organetto e la chitarra ad esempio). Mariangela e Vincenzo hanno anche deciso anche di portarlo nella sala cerimonie della struttura scelta per festeggiare il loro matrimonio: “Fra circa un mese ci sposeremo”, dicono con un pizzico di emozione parlando di quello che sarà il giorno più emozionante della loro vita.

“Abbiamo deciso di portare il ‘nostro’ albero nella sala cerimonie del ristorante di Campomarino dove festeggeremo: in questo modo gli invitati, gli amici e i parenti potranno lasciare lì un messaggio di auguri”, racconta Mariangela, la ‘parte’ creativa della coppia. Infermiera all’ospedale Cardarelli di Campobasso come il fidanzato Vincenzo (anche se in due reparti diversi), oltre che con il bricolage, la giovane donna si diverte anche in cucina preparando piatti gustosi ed originali molto apprezzati dal fidanzato. Passioni che, dice, “ci hanno aiutato anche a superare i giorni in quarantena”.

Dunque doppi auguri ai due ragazzi campobassani.