Disagi quest’oggi 17 luglio sul lungomare nord di Termoli per il mancato passaggio negli orari e nelle corse previste da parte della navetta per il mare denominata Sun Bus. A segnalarlo sono alcuni balneatori del Litorale Nord che hanno notato le difficoltà di alcuni dei loro dipendenti nel tornare in centro dopo il turno di lavoro.

“Ci siamo informati e abbiamo appurato che nelle giornate di maltempo le corse non vengono rispettate. Una navetta passa soltanto poche volte al giorno mentre l’altra viene lasciata ferma. Ma come fa una persona a saperlo prima, deve guardare fuori dalla finestra per capire se può prendere l’autobus o meno?” si chiedono alcuni balneatori.

È chiaro che col maltempo di queste ore quasi nessuno è sceso in spiaggia, ma considerata anche la presenza di turisti ci si può attendere che qualcuno decida di trascorrere qualche ora sul lungomare o possa voler pranzare in uno degli stabilimenti balneari. Per farlo però in giornate come questa evidentemente non può utilizzare la navetta gratuita senza che nessuno abbia avvisato.