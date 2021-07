Lupi, martedì 13 scatta la campagna abbonamenti. Sconti e precedenza a chi rinnova la tessera

Fatta l’iscrizione, ricevuto l’ok ufficiale per la partecipazione alla prossima serie C, il Campobasso si tuffa nella campagna abbonamenti ‘Come together’, che scatterà nelle prossime ore. Infatti, da martedì 13 è possibile sottoscrivere la prelazione per l’abbonamento rossoblù 2021/2022. In questa fase, gli abbonamenti disponibili saranno 900 e verrà data la precedenza ai vecchi abbonati. Si tratta di poco più di 600 tifosi che l’anno scorso sottoscrissero la tessera ‘al buio’ e che giustamente avranno anche dei vantaggi economici.

Nel dettaglio, chi rinnoverà l’abbonamento in curva pagherà 130 euro, 100 il ridotto (donne, over 65, bambini dai 6 ai 14 anni). In tribuna laterale, sempre per gli abbonati della passata stagione, il costo sarà di 220 euro (180 ridotto) mentre in tribuna centrale 350 euro e non sono previste riduzioni. Da martedì 13 luglio a sabato 17 – al Campobasso Store di Corso Vittorio Emanuele – potranno rinnovare dunque coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento nella passata stagione.

Per tutti gli altri, anche se in numero limitato, sarà possibile fare l’abbonamento da martedì 20 luglio a sabato 24. La campagna verrà aperta a tutti ma fino al raggiungimento delle 900 tessere. E questi sono i prezzi decisi dal club: 160 euro in curva (120 ridotto), 260 in tribuna laterale (210 ridotto), 400 in tribuna centrale e infine ci sarà anche la possibilità di acquistare la tribuna vip a 700 euro (500 ridotto) per chi volesse dare una mano più corposa alla società.

Non si esclude una riapertura della campagna abbonamenti in un secondo momento, non appena si avranno notizie più certe sulla capienza definitiva da adottare per la prossima stagione sportiva.

Bisogna aggiungere che ci sarà la novità della cosiddetta ‘Wolf Card’, la fidelity card del tifoso. Questo documento personale e incedibile – obbligatorio alla sottoscrizione dell’abbonamento – garantirà il diritto ad acquistare l’abbonamento stagionale e, inoltre, la possibilità di acquistare i biglietti on-line per seguire il Campobasso in trasferta (salvo eventuali restrizioni della pubblica autorità). Il costo aggiuntivo per tutti sarà di 15 euro e avrà validità per 2 anni.

In fase di acquisto o rinnovo dell’abbonamento sarà possibile prenotare la maglia da gara al prezzo scontato di 59,90 euro anziché 75. Per beneficiare della promozione, la sottoscrizione e il pagamento della maglia dovranno essere contestuali.

Intanto, c’è da registrare l’accordo ufficializzato con l’Istituto Neuromed, che sarà il prossimo sponsor tecnico del Campobasso: “Diamo il benvenuto nella famiglia rossoblù all’Istituto Neuromed. La collaborazione prevede l’attivazione di un progetto innovativo mirato ad attivare ricerche ed approfondimenti per la prevenzione primaria e secondaria nello sport. Si favoriranno anche confronti con altre realtà nazionali ed internazionali, con l’obiettivo di tutelare gli atleti professionisti”.