Lupi: confermati Dalmazzi e Sbardella, firma il terzino Pace. Oggi parte il ritiro

Ci siamo. Oggi parte il ritiro pre-campionato del Campobasso che sarà effettuato in città. Sul prato verde del Romagnoli si presenteranno i 23 elementi convocati, elementi della Primavera compresi. Dopo aver effettuato in questi giorni le visite mediche ed essersi sottoposti a tamponi molecolari, i Lupi resteranno nel capoluogo per le prossime due settimane.

Intanto, bisogna registrare altre due conferme, già nell’aria. Si tratta dei difensori centrali Alessandro Dalmazzi (contratto biennale) e Luca Sbardella (intesa per un anno). Il volto nuovo è il terzino sinistro classe 1999 Federico Pace, lo scorso anno in forza al Cyntialbalonga, squadra con la quale ha disputato 53 partite in due stagioni. Per Pace è stato chiuso un accordo biennale.

Questi sono i convocati.

Portieri: Matteo Raccichini, Emanuele Zamarion, Carmine Troiano (Primavera, classe 2004)

Difensori: Alessandro Dalmazzi, Luca Sbardella, Damiano Menna, Nicola Vanzan, Federico Pace, Cristian Fabriani, Antonio Martino, Lorenzo Colombo (Primavera, classe 2004), Francesco Pio Martignetti (Primavera, classe 2003), Angelo Mancini.

Centrocampisti: Joshua Tenkorang, Kevin Candellori, Pietro Ladu, Nicola Ciocca (Primavera, classe 2004).

Attaccanti: Pablo Vitali, Mattia Rossetti, Michael Liguori, Davide Di Francesco, Giuseppe De Biase, Giuseppe Miano (Primavera, classe 2004).