Lupi, campagna abbonamenti inizia col botto: decine di tifosi in fila per la serie C

Nonostante il caldo e l’aria afosa, da questa mattina, 13 luglio, in tanti si stanno recando allo store di Corso Vittorio Emanuele a Campobasso per sottoscrivere l’abbonamento. Cinque giorni fino a sabato in cui è stato dato il diritto di prelazione ai tifosi che avevano già sottoscritto la tessera dodici mesi fa, ‘a occhi chiusi’.

Prezzi popolari, che vanno incontro alla tifoseria rossoblù che non vede l’ora di seguire le partite della serie C 2021/2022. Nel dettaglio, chi rinnoverà l’abbonamento in curva pagherà 130 euro, 100 il ridotto (donne, over 65, bambini dai 6 ai 14 anni). In tribuna laterale, sempre per gli abbonati della passata stagione, il costo sarà di 220 euro (180 ridotto) mentre in tribuna centrale 350 euro e non sono previste riduzioni.

Per tutti gli altri, anche se in numero limitato, sarà possibile fare l’abbonamento da martedì 20 luglio a sabato 24. La campagna verrà aperta a tutti ma fino al raggiungimento delle 900 tessere. E questi sono i prezzi decisi dal club: 160 euro in curva (120 ridotto), 260 in tribuna laterale (210 ridotto), 400 in tribuna centrale e infine ci sarà anche la possibilità di acquistare la tribuna vip a 700 euro (500 ridotto) per chi volesse dare una mano più corposa alla società.

Dunque, code di decine di sostenitori che proseguiranno, ne siamo certi, anche nel pomeriggio. Lo store riapre alle 17 per chiudere alle 20. Questo ogni giorno fino a sabato.