Loris Pio D’Astolfo compie 5 anni

Dalla spagna a guglionesi

Dalle ragazze campobassane in vacanza in Spagna ai giovanissimi contagiati del focolaio di Guglionesi: l'estate segna la risalita dei contagi, con focolai scoppiati in diverse zone d'Italia. In Molise l'impennata dei casi nella scorsa settimana è del 271% (la più alta d'Italia percentualmente sebbene i numeri siano contenuti), mentre Sicilia, Campania, Abruzzo, Veneto e Marche rischiano di ritornare presto in zona gialla