L’isola d’Elba: un’idea viaggio tra natura, mare, relax e monumenti

Quando si parla di vacanze, non sempre immediatamente e velocemente si hanno le idee ben chiare in merito alla destinazione.

L’Italia è ricca di località, città, regioni ed isole le cui bellezze, particolarità e varietà dell’offerta attirano un gran numero di turisti, tanto italiani quanto stranieri, ogni anno.

Il maggior flusso, soprattutto relativamente alle località balneari, si registra nella stagione estiva.

L’isola d’Elba, la terza isola più grande d’Italia che dista poco più di 10 chilometri dalla costa della Toscana, è una meta turistica che attira non soltanto per la cista, ma anche per la storia testimoniata da un ricco patrimonio monumentale ed architettonico.

La meta è facilmente raggiungibile via mare, imbarcandosi dal porto di Piombino.

Le corse dei traghetti isola d’Elba sono garantite quotidianamente, con un incremento nel periodo estivo.

La navigazione, garantita dalle compagnie che offrono il servizio, ha una durata di circa sessanta minuti.

Per quanto concerne l’acquisto del biglietto valido per l’imbarco, per le informazioni relative agli orari di partenza e quanto sarà importante conoscere, sarà sufficiente accedere alle piattaforme online pensate per soddisfare tali richieste. Inoltre, sarà anche possibile usufruire del comodo servizio di comparazione prezzi e tariffe, al fine di consentire al futuro viaggiatore di scegliere la compagnia con cui viaggiare valutando, anche, l’aspetto economico legato al costo del biglietto.

Perché scegliere l’isola d’Elba?

L’isola d’Elba appartiene alla provincia di Livorno ed è situata tra il canale di Piombino ed il canale di Corsica.

Trattandosi di un’isola è, piuttosto, immediata l’associazione della mente che viaggia a velocità sostenuta verso le acque cristalline del mare e le spiagge rinomate ed apprezzate ben oltre i confini nazionali.

A tal proposito, i 147 chilometri di costa offrono la giusta alternanza tra fondali bassi e sabbiosi, baie protette dalla roccia e spiagge sassose.

L’area di interesse è situata all’interno del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano e presenta paesaggi di ineguagliabile bellezza, tra natura selvaggia ed incontaminata e centri abitativi mondani.

Per gli appassionati di sport?

Il soggiorno all’isola d’Elba non è assolutamente detto che debba trascorrere soltanto tra spiaggia, sole ed acqua cristallina.

Questa meta offre sentieri che si ramificano in ogni angolo, quindi perfetti per gli amanti del trekking.

Ed ancora, percorsi dedicati agli amanti della mountain bike, fondali da esplorare con delle immersioni organizzate e gestite da professionisti. E se non dovesse bastare, è possibile praticare snorkeling, vela, tiro con l’arco, free climbing, apnea e nuoto.

La particolarità dell’isola è il suo essere una vera e propria montagna in mezzo al mare. Il Monte Capanne, 1000 metri di altitudine, è raggiungibile con la cabinovia, oppure tramite sentieri, che consente di arrivare in pochi minuti in cima ed osservare dall’alto l’isola ai propri piedi.

Cosa vedere all’isola d’Elba?

Natura, mare, spiagge e scorci paesaggistici sono soltanto una piccola parte di quel che l’isola d’Elba può offrire al visitatore.

Vi sono, infatti, anche piccoli centri abitati ricchi di storia, di monumenti e di panorami da non perdere.

Portoferraio è la vera e propria porta d’accesso all’isola. È questo il porto dove giungono i traghetti che partono da Piombino. Il piccolo borgo, di origini romane, attende il visitatore per accoglierlo tra le braccia protettive delle architetture ivi presenti come, ad esempio, le fortezze dall’indiscusso ed indiscutibile fascino rinascimentale.

Capoliveri è un centro medievale adagiato sulla collina ed offre sorprendenti scorci della costa e delle altre isole dell’arcipelago. Ad attirare l’attenzione è la pietra con cui sono realizzate le abitazioni e le stradine a volte ed arcate.

Campo nell’Elba è un villaggio di pescatori situato in una baia sabbiosa.

Rio nell’Elba è un centro arroccato a 170 metri sul livello del mare, ed è uno dei paesini più antichi dell’isola.

Marciana è situata alle pendici del Monte Capanne ed è un territorio montuoso dove la natura incontaminata scende fino al mare. La località, appunto, Marciana Marina vanta alcune delle isole più belle dell’isola.

Rio marina, è un centro importante per l’estrazione del ferro.

Porto Azzurro, oltre ad una imponente fortezza voluta dagli Spagnoli nel 660, vanta un laghetto verde di origine mineraria.