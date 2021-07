L’imprenditore campobassano Corrado Di Niro torna a guidare l’Associazione edili

L’imprenditore campobassano Corrado Di Niro torna a guidare l’Associazione degli edili del Molise dopo la presidenza affidata al giovane Danilo Martino, imprenditore di Colletorto. E’ l’esito dell’assemblea generale dei soci dell’Acem- Ance che si è riunita venerdì 9 luglio.

Dopo l’esame e l’approvazione della relazione annuale sulle attività svolte e dei bilanci, l’Assemblea ha provveduto anche al rinnovo delle cariche sociali.

E’ stato eletto vice presidente Gianni Paolo Calabrese, mentre Carmine Di Sisto sarà tesoriere. L’Assemblea ha provveduto, infine, al rinnovo del Consiglio generale che si insedierà nei prossimi giorni.

Di Niro dunque torna in sella all’associazione che aveva guidato dal 2013 al 2016. Di recente il costruttore nato nel 1965 aveva lanciato il ‘Progetto Matese’, iniziativa volta a sensibilizzare la classe politica nel ricercare fondi nazionali o europei per mettere in sicurezza i fabbricati attraverso l’adeguamento o il miglioramento sismico. Ancora prima l’imprenditore si era candidato alle Amministrative di Campobasso del 2019, nella lista dei Popolari di Vincenzo Niro, ma non era stato eletto nel Consiglio comunale.