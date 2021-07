Le associazioni di Bojano lanciano lotteria per finanziare eventi culturali

Il Coordinamento delle Associazioni culturali di Bojano – costituito dal Gruppo storico Rodolfo de Moulins (capofila 2021), Fidapa Bojano-Comitato Ver Sacrum, Transumando, Falco, Via Micaelica Molisana – ha ideato ed organizzato, a supporto del programma culturale “Città di Bojano – I Borghi della Grande Storia”, una lotteria a carattere locale, ovvero un concorso a premi da estrarre nel corso di un evento finale, pubblico, che avrà luogo in autunno. Fra i premi è contemplata anche una importante sezione dedicata ai “Premi d’Autore”.

Sono stati stampati 10.000 biglietti che saranno distribuiti al costo di 1 euro cadauno e che si potranno trovare presso le Associazioni medesime e gli esercizi commerciali della città.

L’iniziativa, a carattere benefico, intende motivare le comunità locali ai valori della grande storia che ha visto protagonista il nostro territorio, ed è finalizzata a raccogliere risorse finanziarie atte a sostenere la realizzazione di alcuni importanti eventi culturali, in flessione negli ultimi anni, ma oltremodo rappresentativi, nella coscienza collettiva, della storia e delle tradizioni della città di Bojano. Manifestazioni che si propongono come attrattori turistici rivolti all’esterno, idonei ad esaltare e a trasmettere attraverso i canali dell’arte e dello spettacolo, le valenze peculiari, la bellezza, la potenza evocativa della eredità storico-culturale, oltre che del patrimonio naturale e monumentale, della città di Bojano: “Ver Sacrum” e “Rodolfo de Moulins”, in primis, sapientemente ripensati e rimodulati in funzione delle necessità di contenimento del Covid-19. Nel cartellone generale ci sarà spazio per altre importanti iniziative che concorreranno a stabilizzare i risultati anche nel senso della valorizzazione dei percorsi culturali e dei siti legati alla grande storia della nostra città e del suo territorio.

Le linee di azione del piano culturale che si intende sostenere, con questa e con altre analoghe iniziative di raccolta fondi, sono state preliminarmente definite e condivise nell’ambito della proposta candidata al Bando MIBACT “Borghi in festival”, lo scorso inverno (Comune di Bojano – capofila), risultata idonea e ben posizionatasi, ma non finanziata a causa dell’esaurimento delle (alquanto scarse!) risorse ministeriali messe a disposizione del bando stesso.

Il Comune di Bojano ha formalmente concesso il patrocinio e il supporto logistico-organizzativo sia alla lotteria, sia agli eventi culturali in cartellone: toponomastica storica e gemellaggi, ecomuseo a cielo aperto, rievocazioni storiche e convegni, laboratori artistici e mostre. Attività che potranno essere realizzate solo con l’indispensabile concorso, il coinvolgimento pieno e diretto, la partecipazione attiva dei cittadini e delle comunità locali.

Si riporta l’elenco completo dei premi in concorso:

1. Bicicletta elettrica IPANEMA batt 36v 7.8Ah

2. Computer portatile HP

3. Cellulare vivo Y20s

4. Orologio (gioielleria D’Andrea)

5. Box prodotti caseari (Caseificio Rio freddo)

6. Viaggio in canoa per 4 persone (Molise Avventura)

7. Una notte in b&b (Le stanze del Matese – Bojano)

8. Una notte in b&b nel borgo di Civita di Bojano

9. Tenda da campeggio (Agenzia Immobiliare Romano)

10. Trekking di 2 gg. per 1 persona (Via Micaelica Molisana)

11. Trattamento benessere (Valentina Estetica e Benessere)

12. Caciocavalli (Caseificio Biferno)

13. Cesto di prodotti alimentari (Alimentari Lisa)

14. Fornitura di Trote (Taddeo Lucia & C.)

15. Set di attrezzi per il giardinaggio

16. Set di attrezzi per il “fai da te”

Sezione premi d’autore

A. Olio su tela (Lucia Buttino)

B. Acrilico su tela (Mina Cappussi)

C. Set di stampe d’autore (Carla Ann Di Nunzio)

D. Stampa (serigrafica) su tela (Dora Mazzuto)

E. Scultura “La Voce del Matese” (Kanon – Fiorata Spina)

(foto Facebook del Ver Sacrum)