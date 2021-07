Laurea in Medicina e Chirurgia per Flavia Maesa: dedica speciale

Ore cruciali per l'ospedale

In attesa di avere l'ufficialità sui nomi dei gruppi imprenditoriali intenzionati a rilevare l'ospedale di Campobasso, le cui proposte vengono valutate proprio in queste ore, le parole del pontefice hanno smosso le acque. Il vescovo Bregantini parla di "spiragli di speranza" perchè "il Papa ha accolto il nostro appello come vescovi a non vendere il Gemelli Molise", mentre l'Ugl nazionale prende posizione e chiede un incontro urgente ai vertici della Fondazione Policlinico Gemelli