LUNEDI 5 Se nel weekend appena trascorso c’è stato un lieve allentamento dell’alta pressione africana, la settimana che sta per cominciare si prospetta come molto calda e afosa. L’anticiclone sta per riacquistare potenza sull’intero bacino Mediterraneo, questo vuol dire che avremo una nuova impennata delle temperature. Questo lunedì si apre con una parziale nuvolosità sulla costa: nulla di importante a parte qualche debole fenomeno in basso Molise e nelle aree più interne, nel giro di qualche ora tornerà un tempo stabile e largamente soleggiato. Salvi, almeno per oggi, dall’aumento dei valori termici che soprattutto lungo il versante adriatico si manterranno al di sotto dei 30 gradi durante le ore più centrali del giorno.

MARTEDI’ 6 Tempo sereno e senza l’ombra di una nuvola, caldo in aumento con punte di 35 gradi: quello di oggi potrebbe essere solo un assaggio dell’opprimente settimana sotto il segno dell’anticiclone africano che sta per riportare di nuovo l’intero Molise in una bolla di caldo torrido e afa.