L’acquedotto si rompe di continuo, disagi a San Felice e Montemitro

Forti disagi per problemi con l’acqua a San Felice del Molise e Montemitro. La segnalazione arriva da un residente delle campagne al confine fra i due paesi della comunità croata molisana.

“Da oltre un mese e mezzo quasi un giorno sì e uno no si rompe l’acquedotto sempre allo stesso punto. Si tratta della linea principale che porta l’acqua ai due paesi. Ora la gente non ce la fa più, non si riesce a capire perché si rompe sempre allo stesso punto. Vorremmo avere una spiegazione da Molise Acque. In Abruzzo quando manca l’acqua, la ditta appaltatrice fa arrivare le cisterne d’acqua per i cittadini delle zone colpite”.

C’è poi il problema dell’acqua mista a terra che esce dai rubinetti quando il guasto viene risolto. “Quando viene rimossa l’acqua, poi arriva di tutto tra terra, breccia e aria. Spesso si verificano delle rotture dentro le nostre abitazioni tra flessibile e riduttore di pressione e siamo costretti a ripararli a nostre spese”.