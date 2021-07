La Magnolia ingaggia la play/guardia argentina Florencia Natalia Chagas

Un’altra argentina pronta a scrivere pagine importanti nella giovane storia rossoblù. Con la determinazione di dispensare a piene mani il carattere tenace – tipico della gente sudamericana – e la volontà di far emergere l’afficion alla causa La Molisana Magnolia Campobasso, arriva alle pendici del castello Monforte Florencia Natalia Chagas (esterna gaucha, ma italiana di formazione cestistica), settimo volto nuovo nel roster 2021/22 dei #fioridacciaio.

PERFIL PROFESIONAL Elemento all around (in grado di giocare indistintamente nelle posizioni di playmaker e di guardia, ma anche, in virtù dei suoi 180 centimetri, quale ala piccola), la fresca ventenne – ha compiuto gli anni lo scorso 27 giugno – è pronta a portare una ventata di brio, alta velocità e soluzioni spettacolari (i suoi assist e le sue intuizioni hanno fatto spesso bella mostra di sé nella ‘top five’ curata dalla Lega Basket Femminile con le azioni più significative dell’ultimo turno nel torneo di A1). Del resto, nell’ultima stagione ad Empoli, è riuscita a viaggiare ad una media di quasi dieci punti a partita.

ESCUCHANDO CARITO A Campobasso Chagas arriva sulla scorta del grande affetto che il capoluogo molisano e l’ambiente rossoblù hanno riservato ad una sua illustre connazionale, monumento cestistico in rosa in patria, ma non solo, come Carolina Sanchez.

“Ho già scambiato qualche impressione con lei”, conferma la diretta interessata.

EN EL SUR Alla prima esperienza nell’Italia meridionale, l’esterna argentina si proietta sull’avventura campobassana “con tanta felicità e molta emozione. Il mio agente mi ha raccontato le peculiarità di un ambiente molto vicino alla squadra, fatto di persone gentili ed appassionate. Ho sempre giocato al Nord e quindi dentro me sento la curiosità di vivere quest’esperienza, di conoscere la squadra in un’annata in cui porto con me tante aspettative e la speranza, in caso di una minore incidenza della pandemia, di poter giocare con l’effettivo sostegno del pubblico”.

Per la stagione 2021/22, peraltro, Chagas – oltre che quello tricolore – avrà davanti a sé anche il proscenio continentale dell’EuroCup. “Quando dalla società mi hanno detto di questa opportunità – argomenta – sono stata ancor più felice. Sogno di vivere una gran bell’esperienza e di proseguire nel mio percorso di crescita, tecnica ed umana”.

“Senz’altro – spiega – ho vissuto una sensazione unica. Del resto, giocare negli Stati Uniti era un po’ il sogno di quando ho iniziato a giocare a basket da bambina. Proprio per questo cercherò di dare il massimo nel torneo che verrà per proiettarmi nell’avventura del torneo a stelle e strisce nelle migliori condizioni possibili, consapevole che almeno inizialmente, ed è umano, un pizzico d’ansia e di emozione mi assaliranno”.

Sensazioni che, nell’immediato, vanno ad intersecarsi con la curiosità di poter conoscere i fedelissimi supporter dei #fioridacciaio. “Non vedo l’ora di poter essere a contatto con loro. Sapere che Campobasso ha sostenitori molto calorosi mi rende profondamente felice e aumenta il desiderio di ricominciare in fretta”, spiega Chagas.

Riferendosi a se stessa, poi, l’esterna argentina è categorica: “Sono una giocatrice che ha tanta garra. Ho voglia di vincere e dare il massimo in ogni circostanza. Voglio vincere sempre, anche in allenamento oltre che in partita perché penso che è solo così che si può formare la giusta mentalità. Amo allenarmi sodo e cerco di fare del mio meglio per quelle che sono le situazioni di cui ha bisogno la mia squadra. Sul parquet ho la possibilità di ricoprire tutti e tre i ruoli perimetrali a seconda delle necessità dello staff tecnico”.

Col suo nuovo coach Mimmo Sabatelli, la giocatrice argentina rivela “di aver già parlato trovando una gran bella persona prima ancora che un tecnico molto preparato. Sono certo che mi aiuterà a crescere. Mi sono confrontata anche col nostro preparatore ed è proprio nel confronto e nel contatto con lo staff che aumenta in me la voglia di essere in Molise e portare il mio contributo a questa squadra”.