La Giunta Toma approva il Rendiconto 2020: “Primi risparmi grazie ai tagli della spesa”

Chiare, fresche et dolci acque

Precipitazioni scarsissime a giugno nell'area adriatica in piena crisi idrica. Un trimestre appena trascorso che ha fatto segnare un meno 70% di acqua rispetto al 2020 sul Molise centrale e poi fenomeni atmosferici violenti che amplificano la fragilità del nostro territorio e non aiutano il comparto agricolo: ecco come la siccità influenza la nostra vita. Oggi intanto quattro paesi non hanno acqua per lavori alla rete idrica di Guglionesi.