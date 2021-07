Joe Bavota in Romania: l’Elvis Presley molisano in uno show in TV

Joe Bavota con il suo Elvis sbarca anche in Romania. E non soltanto per concerti perché nell’Est Europa ci era già stato altre volte, ma questa volta, nientepopodimeno che in Tv.

L’ormai più noto sosia di Elvis Presley d’Italia è stato infatti contattato dalla TV nazionale rumena per un live in prima serata in una delle trasmissioni più famose e seguite della Romania. Il programma si chiama Iumor ed è seguitissimo in Romania. Si tratta di una trasmissione sulla falsariga di X-Factor, Tu Si Que Vales o Re per una Notte per intenderci.

Ed il cantante di origini larinesi che interpreta l’indimenticato Re del Rock&Roll sarà la punta di diamante della trasmissione. Seguito dal fedele collaboratore e amico Salvatore Langiano che lo accompagnerà al piano nel programma dal vivo ed in prima serata. Partenza da Milano verso Bucarest per partecipare il prossimo 21 luglio a questa nuova avventura che si somma al sempre più grande bagaglio di esperienze di Joe Bavota anche in televisione oltre che radio, palchi, youtube.

Ma per Joe Bavota la cosa più importante non è tanto essere in Tv quanto portare il mito di Elvis e della sua musica indimenticabile. Dopo questa partecipazione Joe terrà aggiornati i suoi numerosi fans su dove seguire la puntata trasmessa dal canale rumeno Antena1. Ma oltre a questo evento imminente, ci sono tutta una serie di eventi e novità, tra cui un altro importante appuntamento per un cortometraggio ed un futuro film sulla vita da sosia.

Insomma, abbiamo un Joe Bavota che, partendo dalle semplici esibizioni nelle sagre dei paesi molisani è passato ai grandi concerti con grandi effetti scenici, limousine, costumi e quant’altro, fino ai duetti con importanti cantanti come Tiziana Rivale, passando per la televisione, dalle semplici partecipazioni ed ospitate fino a trasmissioni a lui consacrate.

Dopo un anno e mezzo di stop, questo 2021 si ricomincia in modo sfavillante verso un futuro pieno di impegni nazionali ed europei tant’è che lo sponsor ufficiale da oltre tre anni (la Samples di Asti) ha espresso grande soddisfazione dichiarandosi pronta ad investire su eventuali progetti futuri che coinvolgeranno il cantante molisano che ha oltrepassato i confini nazionali con la musica del suo idolo Elvis Presley.