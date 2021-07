Era il suo allenatore e aveva sfruttato questo ruolo per approfittare della ragazza non ancora sedicenne. Adesso un cinquantenne di Isernia è stato condannato in via definitiva e arrestato con l’accusa di atti sessuali con minore.

I fatti si riferiscono al 2016 quando l’uomo aveva approfittato della giovanissima età della ragazza per avviare con lei una relazione a sfondo sessuale portata avanti per un anno. All’epoca dei fatti i genitori dell’adolescente si erano insospettiti del suo cambiamento di umore e di comportamento oltre che di altri eventi che li avevano spinti a rivolgersi ai Carabinieri della Sezione operativa della compagnia di Isernia, i quali hanno immediatamente avviato delle indagini svolte anche con l’ausilio di una psicologa.

Indagini che avevano portato da subito a trovare le prove a carico dell’uomo. La famiglia fu molto grata l’arma dei Carabinieri per la vicinanza mostrata e per il risultato conseguito nel dimostrare quanto era avvenuto.

La sua condanna è divenuta definitiva dopo il primo grado e l’appello: dovrà scontare ora 4 anni e 6 mesi di reclusione. Per lui anche interdizione dai pubblici uffici, dai luoghi dove sono presenti minori e divieto di svolgere lavoro a contatto con minorenni.

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Isernia nella serata di ieri hanno quindi eseguito l’ordine di carcerazione emesso dalla locale Procura della Repubblica.