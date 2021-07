Con le riaperture post covid sono ripresi anche i furti, storica piaga di Termoli ma non solo. Il maggior movimento di mezzi e persone in strada e in giro favorisce i ladri, che proprio in queste ultime settimane ne stanno approfittando per mettere a segno colpi sia ai danni di proprietari di autovetture che di proprietari di abitazioni.

Diverse le case a Termoli che hanno subito incursioni proprio nell’ultimo periodo. Effrazioni di porte finestre e finestre, alle quali fortunatamente non sono seguiti furti veri e propri, sono state registrate in alcune villette a Colle della Torre, nel quartiere di Difesa grande e sul lungomare nord.

Alcuni furti sono invece andati purtroppo a segno a Campomarino, dove in un giorno solo (il 4 giugno scorso) ci sono stati quattro incursioni di ladri in altrettanti appartamenti mentre i residenti erano al mare e stavano prendendo il sole sulla spiaggia. Qualche giorno dopo, con una dinamica molto simile, sono stati registrati 3 furti a Campobasso, tanto che il sospetto è che si tratti della stessa banda in azione su un ampio territorio molisano.

Non è un caso se la vendita di sistemi di allarme stia aumentando, come testimoniano i titolari di rivendite di elettronica e antifurti.

Diversi anche i furti d’auto, in modo particolare a Termoli dove è sparita un Nissan Qashqai dopo che lo stesso tipo di veicolo era stato manomesso sotto l’abitazione del proprietario, dove era in sosta per la notte. In quel caso però il colpo non è riuscito.

Infine, lo scorso weekend, sono arrivate segnalazioni di furti sotto l’ombrellone, presso alcuni stabilimenti balneari. Ancora una volta la raccomandazione è di non lasciare cellulari e portafogli incustoditi quando si va a fare il bagno.