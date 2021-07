Incontro sul fratino al Lido Stella Marina di Termoli

La variande Delta corre, la vaccinazione no: non solo gli stranieri irregolari non hanno ancora possibilità di accedere al vaccino ma anche quelli regolarmente in possesso di un permesso di soggiorno o in attesa di averne uno. La direttrice di una cooperativa che si occupa di accoglienza conferma che un ragionamento in corso con l'Asrem c'è "ma ad oggi non sappiano né come, né dove né quando avvieranno il processo di immunizzazione per i nostri ospiti".