Incendio di sterpaglie, 115 in azione a Porticone

Un incendio di sterpaglie si è verificato questa mattina 11 luglio in contrada Porticone nella zona di via Padova. Le fiamme hanno avvolto una fascia di vegetazione incolta non distante dalle abitazioni del quartiere periferico di Termoli nord.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Termoli che sono riusciti a circoscrivere le fiamme. Per molto tempo il rogo è stato visibile a diversi chilometri di distanza, anche a causa della nube di fumo molto alta.

Negli ultimi giorni sono in aumento gli incendi, sia in Basso Molise che in altre zone della regione, anche per via delle temperature molto alte.