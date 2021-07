Il Termoli calcio si muove sul mercato: De Filippo primo rinforzo

Dopo la presentazione della nuova proprietà, il Termoli calcio inizia la campagna di rafforzamento, come era stato annunciato dal dg Santonastaso proprio ieri.

Francesco De Filippo, attaccante classe 1997, è il primo rinforzo giallorosso del nuovo corso guidato dal presidente Montaquila.

La società in un post sui social rende noto che il 24enne “è cresciuto nel settore giovanile della Casertana dove arriva in prima squadra come attaccante collezionando varie apparizioni e regalando alla società la vittoria nel derby contro la Paganese, mettendo a segno il goal vittoria e andando in goal anche in coppa Italia contro la Maceratese. Poi per lui esperienze in serie D con Aversa e Portici ed Eccellenza con Palmese e Marcianise”.