Sarà pure dovuto al fatto che, per sua stessa ammissione, non si occupa di “propaganda politica”, come ha dichiarato oggi ai microfoni delle tv locali. Ma forse per Donato Toma sarebbe ora di ispirarsi – magari – a qualche collega più gettonato, almeno a leggere la classifica sul gradimento di presidenti di Regione e sindaci delle città capoluogo elaborato anche quest’anno dal Sole 24 Ore.

Il governatore molisano non brilla per popolarità: si attesta al 39%, come emerge dal Governance Poll elaborato dal quotidiano economico. Rispetto allo scorso anno Toma ha perso altri 5 punti percentuali (l’anno scorso era al 44%) finendo in questo modo in fondo alla classifica assieme al presidente lucano, anche lui esponente del centrodestra, Vito Bardi (-1,6% rispetto al 2020). Non proprio un buon viatico per il commercialista che guida la Regione Molise che fra due anni dovrà confrontarsi di nuovo con gli elettori, sempre se il centrodestra dovesse deciderlo di candidarlo per il secondo mandato. Seppur a far spenti e in maniera molto riservata, infatti, le prime manovre pre-elettorali si iniziano a intravedere.

Non tutto è perduto: per Toma il tempo di recuperare c’è. E lui stesso, sempre ai microfoni delle tv locali, ha annunciato un cambio di rotta dal punto di vista della comunicazione. Magari prenedrà esempio dal leghista Luca Zaia, che da undici anni governa il Veneto e conferma anche quest’anno la leadership nella graduatoria del Sole 24 ore. Dietro di lui ci sono il presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini (secondo posto), quello del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga a pari merito con il vulcanico nonchè ‘re’ delle dirette Facebook Vincenzo De Luca (Campania), questi ultimi terzi.

Toma comunque è in buona compagnia. Consensi in picchiata anche per altri tre governatori del centrodestra: Donatella Tesei (Umbria), Marco Marsilio (Abruzzo) e Cristiano Solinas (Sardegna). A cosa è dovuto il risultato dei singoli presidenti? “La graduatoria di oggi – si legge sul quotidiano economico – sembra nascere dai vaccini. Le campagne di immunizzazione hanno viaggiato a ritmi divaricati da Regione a Regione, in un quadro che però non ha riprodotto in modo fedele la dinamica del 2020″.

Cosa avrà inciso invece sul crollo della popolarità di Roberto Gravina? Cosa è successo a uno sindaci più amati d’Italia, nonchè terzo esponente del Movimento 5 Stelle eletto per guidare un capoluogo di regione (dopo Torino e Roma)? Sicuramente si è progressivamente assottigliato il ‘plotoncino’ di sostenitori che due anni fa hanno consentito a Gravina di vincere le elezioni Amministrative di Campobasso col 70% dei voti (sulla leghista Maria Domenica D’Alessandro). Il primo cittadino del capoluogo molisano ha perso 19 punti percentuali di consensi scivolando al 79esimo posto (in totale sono 105 i sindaci ‘inseriti’ nel Governance Poll).

Una piccola magra consolazione per Roberto Gravina però c’è: a parte il sindaco pentastellato di Matera Bennardi, la sua perfomance è la migliore degli altri sindaci di M5S eletti. Roberto Gambino (Caltanissetta), Virginia Raggi (Roma) e Chiara Appendino (Torino) si sono tutti piazzati peggio di lui.

Per valutare la popolarità degli amministratori Il Sole 24 ore ha chiesto un giudizio complessivo sull’operato del sindaco: se domani ci fossero le elezioni comunali, lei voterebbe a favore o contro l’attuale sindaco? La metà dei campobassani non sceglierebbe di nuovo Gravina.

Molto meglio del sindaco di Campobasso fa quello di Isernia Giacomo d’Apollonio che viaggia a metà della classifica (53%). Peccato che alle elezioni amministrative che si svolgeranno nel capoluogo pentro a ottobre il generale non ci sarà. Almeno da quanto annunciato pochi giorni fa. (SP)