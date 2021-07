Il profeta disprezzato in Patria, l’anticonformismo di Gesù

XIV Domenica del Tempo Ordinario – Anno B

Era per loro motivo di scandalo (Mc 6,1-6).

In quel tempo, Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono. Giunto il sabato, si mise a insegnare nella sinagoga. E molti, ascoltando, rimanevano stupiti e dicevano: «Da dove gli vengono queste cose? E che sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani? Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle, non stanno qui da noi?». Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua». E lì non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì. E si meravigliava della loro incredulità. Gesù percorreva i villaggi d’intorno, insegnando.

Si fa sempre molta fatica, all’interno degli apparati ecclesiastici, a rendersi conto che il centro della fede cristiana è un anticonformista, uno, cioè, che non si è affatto adattato alle pretese e attese del pensiero di cui il sistema religioso si sentiva custode, ma andava molto spesso controcorrente, suscitando la reazione scandalosa dei suoi contemporanei e conterranei. La meraviglia e ancor più il disprezzo dei suoi compaesani partono dalla pretesa di conoscere chi è Gesù, ne stabiliscono i confini, hanno preso le misure del recinto in cui chiuderlo gettando la chiave: conosciamo la sua famiglia: chi pretende di essere?

I capi di Gerusalemme saranno ancora più decisi, escogitando un modo per sbarazzarsi di lui: non basta arginare, è necessario sopprimere. Tutto questo perché Gesù voleva aprire nuove strade, abbandonare il conformismo di chi sapeva quale doveva essere il posto di ciascuno nella società, senza salti o capovolgimenti, continuando in un quieto vivere che aveva l’odore dei cimiteri (non a caso rinfaccerà ai perbenisti della religione di essere dei sepolcri imbiancati, ornati all’esterno ma pieni di putrefazione dentro).

E’ deludente pensare che Colui che ha iniziato il cristianesimo con una rivoluzione, soprattutto nelle relazioni umane oltre che con Dio, sia diventato e sia ancora il vessillo agitato da chi vuole la conservazione dello status quo. Chi lo ha accolto veramente (pensiamo a Francesco d’Assisi) non ha passato il tempo a costruire bastioni per mantenere in piedi le mura pericolanti del sistema, ma ha edificato nuove realtà, stando sempre molti passi avanti, nelle parole e soprattutto nei fatti, rispetto al tempo in cui viveva. Gesù e chi lo ha capito sul serio, non si sono semplicemente adattati ai cambiamenti, ma li hanno prodotti ed hanno mutato il corso della storia.

Chi pensa di stare dalla parte di Gesù, ostinandosi però a mantenere posizioni rigide e di chiusura, soprattutto nei confronti dell’umanità reale, non di quella immaginata da ideologie astratte, forse rischia di essere sì, contemporaneo a lui, ma stando nel gruppo dei suoi paesani, così duri di cuore che non hanno potuto neppure assaporare la gioia di essere miracolati da lui.

Don Michele Tartaglia