Il “Maurizio Di Fulvio Trio” in concerto per la prima serata di “Voci dal Castello”

Il “Maurizio Di Fulvio Trio”, con Classicalitaliansongs and latin-jazz, aprirà la rassegna “Voci dal Castello”, venerdì 30 luglio, alle ore 21.00, all’interno del Castello Monforte.

Maurizio Di Fulvio ha ricevuto elogi da importanti testate giornalistiche e la critica specializzata lo considera tra i chitarristi più interessanti della scena internazionale, definendolo versatile ed eclettico, dal temperamento caldo e spontaneo, abile improvvisatore e raffinato arrangiatore, capace di leggere e restituire con la medesima forza ed intensità linguaggi assolutamente diversi.

Il programma del concerto, attraverso accostamenti singolari, presenta un’interpretazione elegante e trascinante del “choro brasileiro” e della tradizione napoletana e allo stesso tempo eclettica e pulsante con l’esecuzione di “standard latin-jazz e classical music”.

Insieme a Maurizio Di Fulvio ad interpretare brani e musiche di Sting, D’esposito, Vianna, Tosti, Wonder, Di Fulvio, Nogueira, Corea, Jobim, Velazquez, Bonnet, ci saranno Alessia Martegiani, voce, e Ivano Sabatini, contrabbasso.

“Voci dal Castello”, rientra nel cartellone di “Musica in città”, organizzato dall’Associazione Amici della Musicia W. De Angelis e dal Comune di Campobasso. Questo concerto è inserito anche nel cartellone degli eventi di “Luglio in Città”, stilato dall’assessorato alla Cultura per questo mese.

I concerti di Voci dal Castello sono gratuiti, previa prenotazione presso la sede dell’Associazione Amici della Musica W. De Angelis in Viale Elena a Campobasso nei pomeriggi di martedì, mercoledì e giovedì dalle 16 alle 1.

I concerti possono essere prenotati solo per la settimana in corso e non per date successive alla settimana stessa. Sarà consentita una capienza di massimo n.120 posti all’interno dello spazio concesso. All’esterno può accedere chiunque.

All’ingresso bisognerà consegnare la relativa prenotazione e si otterrà il biglietto gratuito alla serata. All’inizio del concerto i posti ancora liberi saranno assegnati al pubblico che vorrà accedervi.