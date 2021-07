Il Comitato ProCardarelli aderisce alla raccolta firme sull’eutanasia legale

Dal 1 luglio e fino al 30 settembre ha luogo la raccolta firme per convocare il Referendum per l’Eutanasia Legale promosso dalla Associazione Luca Coscioni.

Si dovranno raccogliere 500mila firme in tutta Italia e non sono permesse le firme online, ma dovranno essere raccolte davanti ad un autenticatore.

Il Comitato proCardarelli sostiene tale referendum e ricorda che l’eutanasia indica il porre fine alla vita di una persona con una patologia irreversibile, in risposta a una sua specifica richiesta espressa in piena coscienza.

Lo scopo è interrompere una condizione di sofferenza causata dalla malattia, che è il malato stesso a ritenere insopportabile.

Di fronte al disinteresse del Parlamento davanti alla sofferenza di molti, e per dare finalmente la possibilità a tutti di essere liberi fino alla fine, il Comitato proCardarelli si attiverà fino al 30 settembre per promuovere e sostenere la raccolta delle firme necessarie al Referendum sull’eutanasia legale in Italia.