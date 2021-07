Il Cln Cus Molise ingaggia il classe 2003 Luquinhas: “Arrivo in un’ottima società”

Consigli di lettura

L'ultimo lavoro di Donatella Langiano, avvocato e manager nel settore turistico, non è una semplice guida turistica per raccontare le Tremiti, è molto di più: non mancano le informazioni per muoversi alle Diomedee, ma ci sono anche racconti, aneddoti, storia, cucina e tutto ciò che può essere utile per vivere e scoprire al meglio le isole di fronte alla costa molisana