“Prende sempre più forma l’organico del Campobasso in vista del prossimo campionato di Lega Pro 2021/2022. Nella giornata di oggi si è rinnovato l’accordo con il centrocampista, classe 2000, Joshua Tenkorang il quale sarà legato alla società rossoblù per i prossimi due anni”.

Con una brevissima nota stampa il club rossoblù ha ufficializzato questo pomeriggio (22 luglio) la firma del giovane calciatore originario della Costa d’Avorio. E’ l’undicesimo giocatore riconfermato dal sodalizio guidato da Mario Gesuè che nel settore nevralgico del campo si è già assicurato le prestazioni di Pietro Ladu e di Kevin Candellori.

All’appello manca Francesco Bontà, il centrocampista nonchè capitano dei Lupi nella scorsa stagione in serie D. Solo nei prossimi giorni si capirà se l’ex Notaresco continuerà a vestire la maglia rossoblù anche in Lega Pro: le trattative sono in corso.

Discorso simile per i due pilastri dell’attacco: Pietro Cogliati e Vittorio Esposito. Più probabile la riconferma del bomber milanese, più distante il fantasista di San Martino in Pensilis. Il Campobasso insomma potrebbe rinunciare alle prestazioni di uno dei due per non ‘sforare’ troppo col budget in un’altra stagione che sarà quasi sicuramente segnata dalla pandemia (oggi in Consiglio dei Ministri verranno definite le regole per accedere negli stadi, ndr).

Chi invece ha fatto una ‘scelta di campo’ giurando amore ai colori rossoblù anche per la prossima stagione in serie C sono il portiere Raccichini, i difensori under Fabriani e Vanzan, l’esperto centrale di difesa Menna, gli attaccanti Rossetti e Vitali (anche lui classe 2000 come Tenkorang), i giovani Martino e De Biase.