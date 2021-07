Resta al Bari Mirco Antenucci, attaccante molisano di Roccavivara. L’ex centravanti della Spal ha rinnovato il contratto con il club pugliese fino al 30 giugno 2023. Un’importante conferma per lui, che a quasi 37 anni decide di legarsi ancora ai colori biancorossi.

“SSC Bari rende noto di aver trovato l’accordo per il prolungamento del contratto che lega l’attaccante Mirco Antenucci alla Società biancorossa, ora in scadenza a giugno 2023.

Un roulino di marcia da bomber di razza quello di Antenucci, vera punta di diamante dei ‘galletti’, capace di andare a segno in tutte le competizioni, campionato, playoff e Coppa Italia, per un totale di ben 38 marcature in 70 presenze” si legge in una nota della società.

Nelle scorse settimane si era vociferato di un interessamento del Campobasso per il bomber molisano ma le cose sono andate diversamente. Antenucci sarà invece un avversario dei Lupi nel prossimo campionato di serie C girone C.

foto gazzetta.it