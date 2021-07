Sabato 17 luglio alle ore 19 presso il Palazzo Iacobacci (attuale sede del Comune di Rotello) ci sarà l’anteprima di “Identità Molisana”, un progetto realizzato da Marzia Lamelza, Alessia Mendozzi e Paolo Pasquale. L’evento è organizzato in collaborazione con l’Associazione ‘Il Valore’.

L’identità è formata da un’insieme di elementi che si mescolano, si integrano, si rielaborano. Questo processo evolutivo non è sempre lineare, nitido, semplice. Soltanto con il tempo, l’esperienza, l’ascolto e una profonda conoscenza di sé e delle proprie emozioni si può arrivare a comprendere chi si è. E da lì riprendere il percorso di evoluzione verso nuove consapevolezze.

Con un territorio avviene la stessa cosa. Cosa rende speciale una regione? Cosa la identifica? Quali sono gli elementi che compongono quell’insieme che rappresenta l’essenza di un territorio? Riassumere un’identità territoriale non è semplice perché anche essa è fatta di tanti elementi – tangibili e intangibili – che nel corso della storia subiscono mutamenti.

Ma ci sono cose che restano come punti fermi: le emozioni. Sono come un faro: si può stare lontani da casa, si può vivere in città diverse, si può stare in mezzo a persone o contesti che non ci appartengono, quello che ci lega a un territorio, con cui ci identifichiamo, che fa parte di noi, ce lo portiamo dietro ricordandoci chi siamo. Come una luce che non ci fa perdere nemmeno nei momenti più difficili.

Identità Molisana è un progetto che nasce dall’esigenza di presentare alcuni elementi che compongono quella che, a nostro avviso, è l’identità della nostra terra. Terra troppo spesso derisa, snobbata, messa in ombra o associata ad altri luoghi per superficiali somiglianze (fisiche, dialettali, di carattere culinario…) che però non rappresentano l’essenza del Molise. Perché ogni territorio è fatto di tanti elementi che lo caratterizzano e lo rendono unico rispetto a un altro. Un’essenza spesso intangibile.

Cosa significa essere molisano? Quanto un territorio, una posizione geografica, la storia, la cultura, i modi di dire, la cadenza dei vari dialetti, i prodotti tipici influenzano una popolazione? Cosa ci unisce e ci fa sentire comunità? Cosa ci fa sentire a nostro agio? Cosa ci fa provare nostalgia quando siamo a distanza? Con la consapevolezza che l’identità è qualcosa che nel tempo si evolverà prendendo nuove forme, abbiamo cercato con questo progetto di sondare nella profondità della nostra identità, oltre l’apparenza e la superficialità. Mettere il Molise sotto la luce che merita.

Attraverso le illustrazioni di Marzia Lamelza cercheremo di raccogliere l’essenza dell’identità territoriale molisana fatta di luoghi, tradizioni, sapori, ma anche di storie, modi di vivere, di sentire, di pensare. Le illustrazioni sono corredate dai testi di Alessia Mendozzi e promosse da Paolo Pasquale di Turismo in Molise.

Identità Molisana è diventata mostra itinerante dove illustrazioni, testi e racconti saranno vissuti nei borghi, tra le vie dei paesi, in collaborazione con associazioni e realtà locali. Un modo per fare rete, creare sinergie, elaborare nuove idee e risvegliare quello spirito di orgoglio comunitario a lungo sopito. Volete vivere insieme l’Identità Molisana? Contattateci e la porteremo nel vostro paese!

Il Molise è di chi lo ama.

Marzia, Alessia e Paolo