I Principi Francone nel Contado di Molise, il libro di Tamilia e Paduano

Una magnifica pubblicazione dove si avverte il respiro delle proprie radici. Un volume di storia e di arte per conoscere le vicende di una nobile famiglia che ha dato lustro a Ripabottoni e al Molise. Il libro, dell’Editrice Lampo, sarà presentato a Ripabottoni, sabato 17 luglio 2021. Appuntamento nel Borgo di pietra tra Palazzo Cappuccilli, la Chiesa dell’Assunta e Palazzo Francone. In questa cornice degna di nota gli autori Gabriella Paduano e don Gabriele Tamilia, assieme al giornalista Elia Rubino, presenteranno questo interessante fresco di stampa. La veste tipografica del volume è pregevole.

È ricca di immagini sconosciute, di opere d’arte e di fonti d’archivio. Tra le pagine brilla lo splendido borgo di Ripabottoni e di tanti altri centri dove la famiglia Francone è di scena, attenta al futuro dell’uomo, in un periodo in cui rifulge la luce della ragione. Tra passioni emblematiche e tanta sensibilità culturale nell’agire umano. In questo contesto settecentesco spiccano come illuminati Paolo e Tommaso Maria Francone. L’opera colma un vuoto nella storia del Contado di Molise.

Paolo Francone, domininus di Ripabottoni, brilla per un’intellighentia decisamente avanzata. Giovanni Andrea Tria, a cui si deve il rilancio della vita socio-religiosa ed artistica della diocesi di Larino, definisce Paolo ben noto tra gli eruditi napoletani. Paolo Francone aveva delle idee moderne. Era un giovane alla moda, amante del lusso, incline agli amori, amante della cultura e dell’arte come viene fuori dalla lettura. L’apparato documentale della ricerca sorprende e soddisfa gli appassionati di storia più esigenti. Passioni e vedute mentali che all’epoca scandalizzavano la stessa famiglia interessata a difendere i propri diritti feudali.

Tra le pieghe del tempo il volume disvela una narrazione piena di segreti e curiosità. “Questo libro, dichiarano gli autori, riempie un quadro storiografico su un’antica famiglia, che, tra il Seicento e il Settecento, ha posseduto diverse Terre del Contado di Molise. Tante notizie tratte dall’Archivio di Napoli, dall’Archivio Parrocchiale e da quello diocesano non erano affatto conosciute”.

Il libro pertanto si legge con piacere. Ci fa conoscere meglio la realtà dei piccoli centri. Dove la storia s’intreccia alla bellezza di monumenti d’arte a misura d’uomo, sobri e antichi. Qui il bello è fissato per sempre sulle pietre che resistono.