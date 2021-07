“I cinghiali sono ovunque, basta. Si chiami l’Esercito”, il sindaco di Petrella scrive al prefetto

L'intervista

Dal 21 luglio la dottoressa Giovanna Gerardi è tornata nel Dipartimento dedicato all'interruzione volontaria di gravidanza per affiancare il dottor Michele Mariano. "Io ci sono sempre stata, lavoro all'ospedale Cardarelli da 22 anni dopo aver vinto un concorso previsto per la legge 194. Quindi, l'applicazione di questa legge non è a rischio in Molise: io ci credo molto in questo diritto per le donne, ci ho creduto sin dalle mie battaglie giovanili".