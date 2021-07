Tornare a giocare all’aria aperta, dopo quasi un anno e mezzo di interruzione. Dal 2 luglio, tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17:30 alle 19:30 i bimbi appassionati di basket possono finalmente tornare a giocare.

La Ballers Lab Asd, con gli istruttori Massimo, Cristina ed Alessia, ha finalmente ripreso l’attività del minibasket per i nati dal 2009 al 2014. Nel periodo estivo l’appuntamento è al campo da basket del parco comunale di Termoli, immerso nel verde, che rappresenta davvero un’oasi dopo il deserto sportivo che i bimbi del basket hanno dovuto sopportare durante questa pandemia.

Sono già in tanti ad essersi aggregati al gruppo, ma l’adesione resta aperta per tutta l’estate per poi riprendere si spera con la normale attività per la stagione sportiva 2021-2022. Perciò chiunque volesse giocare o provare, potrà raggiungere i Ballers.

“Competenza, passione e dedizione verso ogni bambino – fa sapere l’associazione – sono i valori che guidano i Ballers, senza naturalmente dimenticare il divertimento”.