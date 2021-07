di Antonio Andriani

La spem’azzurra

de’ Fratelli d’Italia,

sui London green.

Andri100721 Parafrasi = la poesia non può non celebrare una data storica per lo sport italiano; prima Wimbledon e poi Wembley saranno i palcoscenici, in erba, di Matteo Berrettini e della Nazionale di calcio. L’haiku la miglior sintesi lirica per l’11 luglio 2021.