Guglionesi, torna la tradizionale fiera del 2 agosto. Il giorno del “galluccio ripieno”

Torna e dopo tanto tempo a Guglionesi la fiera, sospesa finora per disposizioni anti covid.

Il sindaco Mario Bellotti ha infatti firmato l’ordinanza – la n. 31 del 30 luglio – che autorizza la tradizionale fiera del 2 agosto, che in passato era caratterizzata dalla vendita – soprattutto – di animali.

Nell’ordinanza si legge che si procederà alla chiusura al traffico nelle seguenti strade: Largo Garibaldi, via Napoleone III, via Vittorio Emanuele, via Castelfidardo, via Garibaldi, via D’Azeglio, via Palestro, via Mazzini, via San Martino, via Solferino e via Magenta.

Il 2 agosto è una giornata conosciuta in paese come quella “del galluccio ripieno” perché il piatto tradizionale è appunto il galletto ripieno.

Un po’ come Termoli, dove la pietanza è una tradizione del 4 agosto, il secondo giorno della festività di San Basso.