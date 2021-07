Seguono aggiornamenti

Un grosso incendio, aiutato dalle forti raffiche di vento, sta circondando San Martino in Pensilis dove sono state evacuate un centinaio di persone, compresa la casa di riposo che si trova in centro, proprio in prossimità del muraglione, proprio sulla strada che conduce verso Ururi.

Foto 3 di 3





Sono più di 100 al momento, alle ore 17.30, le persone evacuate a causa del rogo che ha interessato il versante sud-ovest di San Martino e che si è spostato verso il centro abitato alimentato dalle raffiche di Scirocco. Il sindaco del paese Gianni Di Matteo ha confermato che sono stati portati via, in salvo, anche gli ospiti della casa famiglia per anziani e cioè una ventina di persone, ma ci sono anche decine di residenti evacuati. Gli ospiti anziani della casa famiglia, che si trova a ridosso del muraglione, sono stati portati a Villa Adriatica a Portocannone e certamente lì passeranno la notte.

di 17 Galleria fotografica Incendio a San Martino









Molti i cittadini che raccontano di aria irrespirabile, colonne di fumo e fuliggine che sta entrando in casa. Il fumo, come si vede, è ben visibile dal belvedere del centro storico e i vicoli dello stesso ne sono invasi.

Foto 3 di 3





Probabilmente la situazione più grave in queste ore infernali dove tutte le squadre dei vigili del fuoco sono impegnate a domare i tanti incendi che oggi si sono propagati.

Su San Martino, dove le fiamme sono partite nella zona verso Ururi ma da lì si sono estese fino sotto al paese, sono impegnate in questo momento ben 3 squadre oltre ad elicotteri e canadair. Uno spettacolo infernale: il paese sembra circondato dalle fiamme e la preoccupazione è tanta. Sul posto anche i Carabinieri.

Da stamattina poi i Vigili sono impegnati nel domare un vasto rogo a Gildone che al momento non è stato ancora domato. Incendi vengono segnalati anche al bivio di Palata-Montecilfone